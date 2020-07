Ex-senador Delcídio do Amaral testa positivo para o coronavírus

Delcídio do Amaral - (Foto: Divulgação)

O atual presidente do PTB em Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral testou positivo para o coronavírus.

Conforme a esposa do ex-senador, Maika Amaral, o resultado com o diagnóstico saiu hoje (14). “Decidimos fazer o exame por que ele esteve com algumas pessoas que testaram positivo. Para a nossa surpresa o resultado dele deu positivo. Dificilmente iriamos saber, pois ele é assintomatico”, afirma.

Delcidio foi internado nesta manhã em Campo Grande. “Ele apresentou uma pequena indisposição, mas agora ele está muito bem. Na radiografia deu um pouco de alteração no figado, mas é normal segundo os médicos, nada muito crítico”, explica.

O ex-senador vai ficar em isolamento durante 14 dias e já recebeu alta hospitalar.