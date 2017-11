Ex-senador da República é atendido às pressas na Santa Casa de Campo Grande

Juvêncio Cesar da Fonseca tem 82 anos - Arquivo

Juvêncio Cesar da Fonseca, de 82 anos, que já ocupou a cadeira de prefeito municipal de Campo Grande e senador da República por Mato Grosso do Sul, deu entrada às 01h14 da madrugada desta terça-feira,7, no Prontomed da Santa Casa, reclamando de dificuldade respiratória e insônia.

O quadro clínico do ex-senador foi avaliado pelo médico Luiz Ovando, que solicitou exames de imagem e laboratoriais e teria recomendado sua internação. No entanto, a esposa do ex-político, dona Sueli Brandão, solicitou sua transferência para o Hospital Proncor, onde o mesmo já realiza tratamento com profissional daquele estabelecimento hospitalar.

QUEM É

Juvêncio Cesar da Fonseca é casado com Sueli Brandão, foi vereador de 1983 até 1985, quando se candidatou à prefeitura de Campo Grande. Foi eleito, e comandou a cidade por dois mandatos. Se elegeu senador por Mato Grosso do Sul em 1998, tendo exercido o mandato até 31 de janeiro de 2007.

Já integrou o PMDB, o PDT, o PFL (atual Democratas) e atualmente integra o PSDB.

Foi, também, assessor especial do então governador André Puccinelli (PMDB).