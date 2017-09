Ex-secretário de Paes e mais 10 são denunciados

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, acolheu denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal no Rio contra Alexandre Pinto, ex-secretário de Obras da gestão do ex-prefeito Eduardo Paes (PMDB) e outras dez pessoas. Todos são acusados de participar de suposto esquema que teria desviado R$ 36 milhões de obras públicas. A Procuradoria denunciou o grupo, investigado na Operação Rio 40 Graus, por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-secretário não foi localizada pela reportagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários