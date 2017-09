Ex-procurador Marcelo Miller presta depoimento à PGR no Rio

O ex-procurador da República e atual advogado do escritório de defesa dos executivos do grupo J&F, Marcelo Miller, prestará depoimento na sede da Procuradoria Regional da República (PRR) no Rio de Janeiro, às 15h30, para contribuir com a decisão do Ministério Público Federal (MPF) de revisar ou não a delação premiada dos executivos da J&F, segundo o advogado de Miller, André Perecmanis.

As delações passaram a ser questionadas desde que gravações de conversas de Joesley Batista, um dos sócios da J&F, revelaram a proximidade de Miller com os executivos. Após a assinatura das delações, o ex-procurador foi contratado para a defesa do J&F no escritório de advocacia Trench Rossi Watanabe.

Perecmanis acredita que o esclarecimento de Miller ao MPF será breve e que não deve ser necessário o agendamento de novas sessões. Ele disse ainda que agora, no fim da manhã desta sexta-feira (8), fecharia com seu cliente o posicionamento a ser apresentado ao MPF.

Veja Também

Comentários