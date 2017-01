POLÍTICA | Terça, 24 de Janeiro de 2017 - 15:20 Ex-primeira-dama Marisa Letícia é internada em SP, diz Instituto Lula Segundo a assessoria do hospital, a mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na sala de emergência, mas no momento não é possível informar detalhes sobre o estado de saúde dela