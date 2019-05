Ex-presidente Michel Temer deixa casa em São Paulo em direção à PF

O ex-presidente Michel Temer deixou na tarde desta quinta-feira, 9, sua residência em São Paulo em direção à Polícia Federal, onde vai se entregar. Ele tinha até as 17 horas para comparecer ao local.

Temer estava em um carro preto, com vidros escuros, sentado no banco de trás. O veículo era acompanhado por outro, da escolta do ex-presidente, cercado por um grande número de fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas.

Quando o carro saiu da garagem, às 14h41, algumas poucas pessoas que estavam na praça em frente à casa do ex-presidente gritaram "Temer ladrão".