Ex-prefeita de Ribeirão Preto depõe e nega ter recebido propina

A ex-prefeita de Ribeirão Preto (SP) Dárcy Vera prestou depoimento à Justiça pela primeira vez na manhã desta terça-feira, 5, e negou ter recebido propina. Dárcy é acusada de envolvimento no desvio de R$ 45 milhões da prefeitura.

Presa desde maio passado e investigada sob a suspeita de ter se beneficiado com R$ 7 milhões, ela se negou a responder a perguntas que não fossem feitas por sua defesa. Dárcy confirmou, porém, ter recebido R$ 120 mil de uma advogada citada no esquema de corrupção, mas alegou que foi um empréstimo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.