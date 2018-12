Ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata é assassinado em Vitória

O ex-senador e ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata (MDB) foi morto a tiros na tarde desta quarta-feita em Vitória, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O crime aconteceu na rua Joaquim Lyrio, na Praia do Canto.

Um suspeito de cometer o crime já foi preso e presta esclarecimentos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), órgão da Polícia Civil.

Radialista e economista formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, Gerson Camata foi senador de 1987 a 2011. Governou o Espírito Santo entre 1983 e 1986. Antes disso, foi deputado federal, estadual e vereador em Vitória.