Ex-comandante do Comando Militar do Oeste é nomeado a embaixada do Brasil em Israel

O militar é conhecido em Campo Grande (MS) por ter sido o comandante em 2017 do Comando Militar do Oeste (CMO) - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O general Gerson Menandro Garcia de Freitas, 65, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, ao cargo de embaixador do Brasil em Israel, segundo Igor Gadelha da Revista Crusoé. O militar é conhecido em Campo Grande (MS) por ter sido o comandante em 2017 do Comando Militar do Oeste (CMO).

A decisão de trocar Paulo Cesar de Vasconcellos na embaixada de Israel vinha sendo cogitada desde o final do ano passado, quando Bolsonaro informou que queria embaixadores "mais afinados" no governo, visto que hoje Israel é um dos principais parceiros do Brasil, firmando cada vez mais alianças em diversos setores.

O general nasceu em Resende (RJ), no dia de 20 de abril de 1954. Foi promovido ao posto atual em 31 de março de 2014. Serviu em Mato Grosso do Sul como oficial de Operações do 47º Batalhão de Infantaria, localizado em Coxim. Além de comandar o CMO em 2017, foi Chefe de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa.