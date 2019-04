Evento de micro e pequenas empresas de MS pode compor calendário oficial

Deputado Capitão Contar apresentou a proposta nesta terça-feira

O deputado Capitão Contar (PSL) apresentou, na sessão ordinária desta terça-feira (16), o Projeto de Lei 78/2019 para incluir no Calendário Oficial de Eventos do Estado o “Encontro das Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul”. A intenção é que o evento seja realizado anualmente na terceira semana de novembro.

De acordo com a justificativa, o projeto tem como objetivo o fomento do empreendedorismo, da promoção da competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios em Mato Grosso do Sul, de forma orgânica e gradativa, por meio de encontro ou outras formas de capacitação e troca de conhecimento.

“Faz-se extremamente necessário fomentar o desenvolvimento, fortalecimento, promoção e capacitação das micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e jovens empresários do Estado, com o intuito do fortalecimento da economia e desenvolvimento local, além do estímulo a livre iniciativa e concorrência dos empresários”, defendeu o autor.