Evento com Toffoli é alvo de manifestantes anti e pró-STF

A presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, em evento da Congregação Israelita Paulista (CIP) reuniu grupos contrários e favoráveis ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na calçada em frente à CIP, na Rua Antônio Carlos, um grupo de cerca de 10 pessoas, protestou contra Toffoli. Eles carregavam bandeiras do Brasil e gritavam palavras de ordem como 'STF vergonha nacional' e 'Fora Toffoli'.

Durante a palestra de Toffoli, foi possível ouvir de dentro do prédio os gritos de ordem. Eles não quiseram conversar com a reportagem, mas disseram ser membros do grupo Ativistas Independentes.

Na saída do evento, o grupo tentou atingir com tomates o carro em que Toffoli estava.

Mais cedo, do outro lado da calçada, um grupo de cerca de 30 pessoas fez um ato a favor da instituição. Eles carregavam cartazes com dizeres 'Abaixo a Ditadura' e 'O Brasil precisa de Diálogo, não de intolerância'.

"Nossa intenção é demonstrar a indignação contra os ataques às instituições democráticas", disse o diretor de Base da região oeste do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Edenilson Rossato, um dos organizadores do ato.

"Não é uma defesa ao Toffoli, é ao Supremo. O que está ocorrendo é um plano de desestruturação do Supremo para colocar ministros alinhados ao governo", afirmou.

Menos numeroso, mas mais ruidoso, outro grupo em defesa dos direitos dos animais protestava contra Toffoli e o STF. Recentemente, a Corte julgou por unanimidade ser constitucional o sacrifício de animais em rituais religiosos.

Com uma fantasia de cachorro, um dos manifestantes gritava com um megafone "STF Vergonha Nacional, não respeita o direito do animal".