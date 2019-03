Evander Vendramini sugere CPI do Futebol para apurar destinação de recursos públicos

A intenção é investigar possível “caixa-preta” da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul

Na sessão plenária desta terça-feira, 12, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) usou a tribuna para sugerir a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com a finalidade de investigar possível “caixa-preta” da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Evander afirmou que é preciso transparência nos repasses de valores de órgãos públicos e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a entidade.

Para o deputado, falta divulgação dos valores e de como esses recursos são utilizados pela federação. Além disso, é necessária uma renovação na entidade que há 30 anos tem a mesma direção, ocupada por Francisco Cezário de Oliveira na presidência e Marco Antônio Tavares como vice. “A Federação Estadual sempre esteve na mão dos mesmos dirigentes, precisamos urgentemente reorganizá-la para retomar o crescimento e modernizar nossos clubes”, afirmou.

Evander, que esteve no domingo passado, 10, no Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) para assistir à partida entre Comercial e Corumbaense, disse ter visto de perto a precariedade no estádio, que é administrado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), mas cuja autorização para liberação dos jogos é da federação. “Estádios vazios, clubes sem incentivo e jogadores desmotivados. O retrato do nosso futebol hoje é de abandono. Bem distante dos anos 1980, quando o futebol sul-mato-grossense era destaque nacional”, lamentou Evander.

O parlamentar afirmou ainda que, antes de solicitar a abertura da CPI, pretende conversar com a direção para pedir informações sobre os recursos recebidos e investimentos feitos. “Caso não consiga acesso a esses dados, aí terei que pedir a abertura da comissão”, finalizou o parlamentar.