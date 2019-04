Evander Vendramini solicita posto de atendimento do Detran na área central de Corumbá

O prédio do Detran em Corumbá está localizado na Parte Alta, dificultando o acesso de grande parte dos usuários aos serviços do departamento

Durante a sessão plenária desta terça-feira, 30, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) apresentou indicação para implantação de um posto de atendimento do Departamento de Trânsito de MS (Detran) no centro comercial de Corumbá. A solicitação chegou ao Gabinete do deputado pelo vereador Manoel Rodrigues (PRB).

“Assim como acontece em Campo Grande e Dourados, que possuem unidades do Fácil [Central de Atendimento ao Cidadão] em bairros e shoppings, Corumbá também precisa desse tipo de serviço para facilitar as demandas da população, como retirada de guias, pagamentos e esclarecimentos de dúvidas”, explicou Evander.

O prédio do Detran em Corumbá está localizado na Parte Alta, dificultando o acesso de grande parte dos usuários aos serviços do departamento. A indicação foi encaminhada à Diretoria do Detran.