Evander Vendramini solicita manutenção e melhorias nas pontes sobre o Rio Paraguai

Durante a sessão plenária desta quarta-feira, 10, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou informações sobre repasses de recursos estaduais e federais para a manutenção e melhorias nas pontes sobre o Rio Paraguai, na região pantaneira. O requerimento foi encaminhado à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, à Secretaria de Estado de Infraestrutura de MS e à Concessionária Porto Morrinho, responsável pela administração da ponte.

A segurança das pontes havia sido motivo de audiência pública no ano de 2017 na Câmara de Vereadores de Corumbá, proposta pelo vereador Domingos Albaneze Neto, após acidente com uma embarcação que atingiu a Ponte Rodoviária Porto Morrinho naquele ano, fragilizando sua estrutura. Apesar da audiência e presença de autoridades, nada foi feito.

De acordo com Evander, existem dúvidas entre a população com relação à segurança das estruturas das três pontes em Corumbá: a Rodoviária, a ferroviária em Porto Esperança e a de captação de água no canal do Tamengo, administrada pela empresa de saneamento Sanesul. “É importante que os governos Federal e Estadual se empenhem em ações que visem a segurança e estrutura das pontes. A instalação de dolfins para proteger os pilares das pontes, por exemplo, é uma garantia da preservação dessas estruturas”, afirmou o deputado.