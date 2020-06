Evander Vendramini solicita manutenção da MS-430 entre Rio Negro e São Gabriel do Oeste

A rodovia apresenta diversos buracos em um trecho a cerca de cinco quilômetros antes da serra, onde o perigo de haver acidentes é muito grande - (Foto: Adriana Viana)

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou indicação ao Governo do Estado e à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) em que solicita alocação de recursos para manutenção da Rodovia MS-430, no trecho que liga os municípios de Rio Negro e São Gabriel do Oeste. A proposição foi encaminhada remotamente durante a sessão desta terça-feira, 23, da Assembleia Legislativa.

Conforme justificativa do parlamentar, a rodovia apresenta diversos buracos em um trecho a cerca de cinco quilômetros antes da serra, onde o perigo de haver acidentes é muito grande. “O objetivo da minha solicitação é garantir a segurança dos oradores e condutores de veículos que trafegam na região”, afirmou o deputado.

Evander sugere ainda no documento que sejam utilizados recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul), o qual prevê a aplicação em projetos, construção, manutenção, recuperação, melhoramento asfáltico de rodovias estaduais e de vias publicas urbanas, inclusive drenagem, bueiros, pontes, obras e serviços complementares.

A demanda foi apresentada pelo vereador De Amorim, do município de Rio Negro.