Evander Vendramini solicita ao Detran pista de testes para condutores em Corumbá

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) apresentou requerimento na sessão ordinária da ALMS desta quinta-feira, 9, que será encaminhado ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). O requerimento solicita a construção de uma pista de treinamento e testes de exames práticos veiculares para os centros de formação de condutores em Corumbá. O pedido chegou ao gabinete do parlamentar pelas mãos do vereador Manoel Rodrigues (PRB).

Conforme o deputado, atualmente Corumbá não possui um local com estrutura adequada para realizar essas atividades. "É muito importante que o Detran atenda essa reivindicação da população, pois possibilitará que os centros de formação de condutores aprimorem e melhor qualifiquem os futuros motoristas", argumentou Evander.