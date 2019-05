Evander Vendramini quer respostas para diminuição de repasses do Fundeb à Escola Colibri

A Escola Especial Colibri atende com serviços de clínica médica e de educação aproximadamente 250 pessoas portadoras de necessidades especiais

Durante a sessão parlamentar da Assembleia Legislativa de hoje, 9, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou explicações do Governo do Estado sobre a diminuição dos valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) repassados à Associação de Educação Especial Marcelo Takahashi "Escola Especial Colibri", de Campo Grande.

A presidente da instituição, Nery Ribeiro, informou ao deputado que houve uma redução de cerca de 30% do valor recebido em 2018 se comparado ao mesmo período de 2019. Nery argumentou em seu pedido que as faturas de água, energia, combustível e outros insumos não tiveram redução de valores, assim como os salários dos funcionários do centro educacional.

Para Evander, o trabalho oferecido pela associação não pode parar, pois é imprescindível à sociedade. "Nesse sentido, apleo ao Governo do Estado que mantenha, ao menos, os valores praticados no ano passado, pois, a meu ver, o certo seria haver uma correção a maior desses repasses", afirmou o deputado.

A Escola Especial Colibri atende com serviços de clínica médica e de educação aproximadamente 250 pessoas portadoras de necessidades especiais, entre crianças, adolescentes e adultos. Cópias autônomas da solicitação serão encaminhadas às secretarias de Estado de Gestão Estratégica e de Educação.