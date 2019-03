Evander Vendramini quer Mato Grosso do Sul no mercado de crédito de carbono

Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, o mercado mundial de crédito de carbono gira em torno de 50 bilhões de euro

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou estudo de viabilidade técnico-financeiro para pesquisa e desenvolvimento do mercado de crédito de carbono em Mato Grosso do Sul. O requerimento foi lido na sessão ordinária desta quinta-feira, 28, e encaminhada ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Evander explicou que o requerimento visa tomar conhecimento de ações do Governo de MS que sejam amparadas pelo Protocolo de Kyoto, ratificado pelo Brasil em 2013, sobretudo com relação aos certificados de redução de emissões de gases e possíveis ganhos financeiros que possam vir com a venda de créditos de carbono. “Minha principal motivação para solicitar informações é a extraordinária oportunidade de desenvolvimento econômico – com geração de emprego e renda também para os pequenos produtores e empresários do nosso Estado”, salientou o deputado.

Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, o mercado mundial de crédito de carbono gira em torno de 50 bilhões de euros. “Esse potencial econômico é pouco explorado pelo Brasil. Ainda precisamos estabelecer marcos regulatórios para aproveitarmos essa importante ferramenta de oportunidades para o desenvolvimento e crescimento da economia e da nossa gente”, concluiu o parlamentar.