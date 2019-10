Evander Vendramini pede à Seinfra e Agesul cascalhamento da MS-448 até aldeia indígena

“Os moradores da aldeia têm dificuldade de se deslocar nesse trecho de aproximadamente 50 quilômetros devido às condições precárias do trajeto", disse - Foto: ALMS

Na sessão plenária desta quarta-feira, 8, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) o cascalhamento da rodovia MS-448, no trecho que liga o município de Miranda à aldeia indígena Lalima, no assentamento Tupambaé.

De acordo com o parlamentar, vivem na aldeia cerca de 650 famílias, correspondendo a uma população de dois mil habitantes, que dependem da rodovia MS-448 para seu deslocamento. “Os moradores da aldeia têm dificuldade de se deslocar nesse trecho de aproximadamente 50 quilômetros devido às condições precárias do trajeto. É preciso uma atenção especial por parte de Governo do Estado, já que é o único acesso daquela população até Miranda”, apontou Evander.