Evander Vendramini cobra atuação da Agência de Mineração em barragens de Corumbá

Na sessão plenária desta quarta-feira, 3, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) cobrou da Agência Nacional de Mineração em Mato Grosso do Sul (ANM/MS) atuação efetiva com relação à barragem Sul, da empresa Vetorial, na qual foi detectada rachadura durante visita realizada por parlamentares no fim de março. O requerimento foi encaminhado ao superintendente Antônio Claudio Bersatti e indaga o motivo de tal barragem não ter sido interditada até o momento.

O deputado informou que técnicos do Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul) e representantes do Ministério Público Federal vistoriaram as nove barragens de resíduos de ferro e manganês no município em janeiro passado, em função do acidente ocorrido em Brumadinho (MG). A visita resultou em um relatório informando a existência de alguns pontos deficitários quanto à segurança dessas barragens.

Além disso, o deputado Evander Vendramini, acompanhado dos deputados Herculano Borges e Lucas de Lima, também estiveram in loco para verificar a situação das mineradoras e detectaram visualmente problemas em uma delas. “Quando fomos a Corumbá inspecionar as instalações das mineradoras e as condições das barragens, pudemos constatar que a barragem da Vetorial apresentava infiltração. Por esse motivo, quero saber qual a posição da agência quanto a essa questão e com relação a todas as barragens em atividade em Corumbá”, explicou.

Evander informou ainda que uma reportagem televisiva afirmou que a Agência Nacional de Mineração decidiu fechar 56 barragens no País por problemas de instabilidade e por não possuírem os requisitos necessários de segurança. “A maioria das barragens interditadas está em Minas Gerais. Nenhuma barragem aqui em Mato Grosso do Sul foi interditada e, conforme pudemos observar durante nossa visita às instalações da Vetorial em Corumbá, aquela barragem também deveria ter suas atividades interrompidas”, ressaltou.

Para o parlamentar, é de extrema importância que a Agência esclareça para a Casa de Leis sobre as efetivas ações que realizou ou ainda realizará nas barragens em atividade em Corumbá. “O esclarecimento sobre esse assunto é de urgência para nós, pois vidas podem estar em jogo”, salientou Evander.