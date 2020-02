Evander solicita unidade de cuidados intermediários neonatal para Corumbá

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) solicitou à Secretaria de Estado de Saúde e ao Governo do Estado a implantação de uma Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal no município de Corumbá - Foto: Divulgação/Assessoria

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) solicitou à Secretaria de Estado de Saúde e ao Governo do Estado a implantação de uma Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal no município de Corumbá e custeio para manutenção. O requerimento foi lido na sessão plenária desta terça-feira, 18, da Assembleia Legislativa.

De acordo com o parlamentar, essa é uma antiga solicitação da população corumbaense, intermediada pelo prefeito Marcelo Iunes e o secretário municipal de saúde Rogério Lima. A UTI neonatal é um local do hospital preparado para receber recém-nascidos que nasceram prematuros, antes das 37 semanas, com baixo peso ou com problemas respiratórios, hepáticos, cardíacos e outros.

A Portaria 930/2012, do Ministério de Saúde, prevê a implantação de uma Unidade Neonatal com dez leitos, sendo quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, quatro leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional e dois leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru. “Corumbá não tem essa estrutura, e os recém-nascidos têm que ser encaminhados para Campo Grande para receber os cuidados e tratamento adequados”, explicou Evander.