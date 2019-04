Evander solicita antena de telefonia móvel para Barra de São Lourenço e Taquari em Corumbá

O pedido foi encaminhado para os representantes das empresas de telefonia e para a Anatel

Na sessão plenária desta terça-feira, 9, da Assembleia Legisltativa, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) encaminhou pedido para instalação de antenas de telefonia móvel nas comunidades de Barra do São Lourenço e Taquari, pertencentes a Corumbá. O pedido foi encaminhado para os representantes das empresas de telefonia que atuam em Mato Grosso do Sul, bem como para o presidente da Agência Nacional de Telefonia (Anatel), João Batista de Rezende.

De acordo com Evander, não há cobertura para captação e retransmissão dos sinais de celular nas duas localidades, o que gera prejuízo ao comércio, fragilidade na segurança e problemas na educação das crianças e jovens, que necessitam da internet para fazerem pesquisas escolares. “São 200 famílias no São Lourenço e outras 220, no Taquari, que precisam de um olhar do poder público”, apontou o deputado.