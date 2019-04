Evander solicita agência-barco da Caixa para população ribeirinha no Pantanal

Além de atendimentos bancários, as embarcações também oferecem serviços judiciários, de assistência social e relacionados ao Ministério do Trabalho e Emprego

Em função da dificuldade de acesso às áreas ribeirinhas do Pantanal, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) apresentou indicação na sessão legislativa de hoje, 11, para implantação dos serviços bancários oferecidos pela agência-barco da Caixa Econômica Federal. A solicitação foi encaminhada à Superintendência da Caixa e à Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul.

O intuito do parlamentar é, com essa indicação, propor parceria entre as duas instituições para que a população ribeirinha possa usufruir, assim como os demais cidadãos, de serviços bancários, como conta-corrente, retirada de benefícios sociais, concessão de microcréditos e outros. Além de atendimentos bancários, as embarcações também oferecem serviços judiciários, de assistência social e relacionados ao Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com o parlamentar, a agência-barco irá preencher as necessidades decorrentes das dificuldades de acesso à região pantaneira e diminuir gastos de deslocamento daquela população até Corumbá. “É difícil e dispendioso para os ribeirinhos se deslocarem até Corumbá. Por isso, precisamos viabilizar esse projeto social e levar atendimento básico à população que mais precisa, oferecendo os mesmos serviços de uma agência convencional e garantindo seus direitos como cidadão”, afirmou Evander.