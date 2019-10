Evander solicita à Secretaria de Educação plano de capacitação em pós-graduação a docentes

A lei seria um incentivo aos docentes que pretendam se especializar, abrindo oportunidades em um mercado cada vez mais competitivo - Foto: ALMS

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) apresentou uma indicação para criação do Plano de Capacitação de Pós-Graduação aos docentes da rede pública estadual de ensino. O documento foi encaminhado à Secretaria de Estado de Educação (SED) e ao Governo do Estado, com uma minuta de projeto. A indicação foi entregue na sessão ordinária da quarta-feira, 23.

Conforme a minuta, o plano de capacitação seria em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu e de pós-doutorado a ser feito no País ou no exterior, permitindo afastamento total das atividades de docente durante o período de capacitação. Os pós-graduandos, mestrandos ou doutorandos terão direito a uma bolsa de capacitação no valor mínimo de um salário-mínimo disponibilizada pelo Governo do Estado.

Em sua justificativa, o deputado afirma que a lei seria um incentivo aos docentes que pretendam se especializar, abrindo oportunidades em um mercado cada vez mais competitivo. “É uma forma de valorizar nossos professores, dando reconhecimento justo ao empenho e à dedicação desses profissionais e oferecendo a possibilidade de crescimento na carreira acadêmica”, ressaltou Evander.

“Como gera custos, o projeto só pode ser apresentado pelo Executivo, e a concessão do afastamento e do direito às bolsas será dada pelo secretário de educação ou, caso a pós seja realizada no exterior, será feita somente pelo chefe do Executivo”, explicou o parlamentar.