Evander pede à Agesul agilidade na recuperação de rodovias estaduais da região pantaneira

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou agilidade na execução das obras de recuperação e melhorias em rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

Na sessão plenária desta terça-feira, 22, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e ao Governo do Estado agilidade na execução das obras de recuperação e melhorias em rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. O parlamentar requereu ainda informações diversas sobre essas obras, como andamento, previsão de entrega e recursos.

As obras a que se refere o requerimento são a restauração e implantação de revestimento primário e drenagem nas rodovias MS-423 e MS-228, em um total aproximado de 105 quilômetros; construção de três pontes de concreto na MS-243, entre a Fazenda Jatobá e o Forte de Coimbra; implantação de desvio na rodovia MS-184 (Estrada Parque), no Pantanal da Nhecolândia, com recuperação da ponte de vazante nº 4; levantamento de custo para possíveis obras a serem executadas pelo Governo na região do Paiaguás; e serviços de aterro em seis quilômetros e construção de pontes no Porto do Alegre, também conhecido como Porto Zé Viana, no rio São Lourenço, e o Porto São Pedro.

Conforme o parlamentar, o governador Reinaldo Azambuja assinou ordens de serviço no ano passado para execução de importantes obras de integração da região pantaneira, nas rodovias MS-423 e MS-228, com valor de mais de R$ 18 milhões. Também foi autorizada uma licitação para construção de três pontes de concreto, entre a Fazenda Jatobá e o Forte de Coimbra, de aproximadamente R$ 3 milhões.

“Precisamos de mais agilidade na finalização dessas obras, porque elas vão facilitar o deslocamento, principalmente durante a cheia, de cerca de dois milhões de cabeças de gado. Com a construção das pontes no Porto do Alegre e no Porto São Pedro, as regiões do Nabileque, Nhecolândia e Paiaguás serão beneficiadas”, afirmou o deputado. As obras também vão facilitar o transporte e escoamento da produção agrícola, bem como o acesso dos estudantes às escolas. O requerimento foi solicitado eplo vereador corumbaense Manoel Rodrigues.