Evander e Iunes pedem ao Governo ajuda para Hospital de Caridade de Corumbá

No encontro, o governador determinou uma reunião para se fazer um estudo com a finalidade de pactuar uma ajuda emergencial para o hospital

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) e o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, reuniram-se com o governador Reinaldo Azambuja na manhã desta segunda-feira, 22, na Governadoria. A pauta principal foi a contratualização do Hospital de Caridade (Santa Casa) de Corumbá. O secretário municipal de saúde Rogério Leite, o secretário municipal de finanças Luiz Henrique de Paula e o secretário de estado de saúde Geraldo Resende também participaram do encontro.

Evander e as autoridades de Corumbá apresentaram dados sobre a realidade financeira da saúde do município, sobretudo a situação que se encontra o Hospital de Caridade, que passa por dificuldades financeiras. De acordo com o prefeito, o Governo do Estado sinalizou de forma a ajudar o município e amenizar o problema. “Nesse encontro, o governador já se comprometeu em repassar um pouco mais para Corumbá, que há muito não tem recebe reajuste”, afirmou Iunes.

Outro assunto tratado, ainda relacionado à saúde, foram as obras de melhoria e ampliação da Santa Casa. O secretário Geraldo Resende informou que estão sendo investidos R$ 11 milhões nessas obras e o Governo tem o compromisso de liberar esses recursos de forma contínua. “Vamos discutir dentro da regionalização o que o hospital de Corumbá pode ofertar de serviços do SUS para a população. Há gargalos nas áreas de ortopedia e psiquiatria para os usuários do sistema de saúde. Por isso, teremos uma reunião de trabalho para estudar o que o Governo pode ainda fazer para continuar ajudando Corumbá”, informou Resende.

Para o deputado Evander Vendramini, a reunião foi bastante produtiva e trouxe um alento para todos que conhecem a realidade do Hospital de Caridade de Corumbá. “Fomos recebidos pelo governador e tivemos a oportunidade de mostrar a ele como está o nosso hospital e as dificuldades que enfrentamos com a saúde da população de Corumbá e Ladário. O governador foi muito receptivo e já determinou uma reunião para se fazer um estudo com a finalidade de pactuar uma ajuda emergencial”, afirmou o parlamentar.

Evander ressaltou a necessidade de haver uma comunicação entre o Governo, a Prefeitura e a Assembleia. “Durante a campanha de 2018, reforçamos a importância de se ter alinhamento político. E é isso o que vimos acontecer hoje: a união de esforços para melhorar as condições da população sul-mato-grossense”, apontou.

O deputado informou ainda que o Governo pretende acelerar as obras do Hospital de Caridade para que ele já funcione como polo de saúde da macrorregião pantaneira. “Em Corumbá, temos muitos profissionais capacitados. Com a finalização das obras do hospital, iremos ampliar o pronto socorro e a maternidade, além de melhorar a infraestrutura do local. E com a regionalização, o município poderá atender uma parcela maior da população pantaneira. Saí muito feliz desse encontro”, avaliou Evander.