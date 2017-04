Eunício Oliveira sofre desmaio e é internado em hospital de Brasília

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, sofreu um desmaio na madrugada desta quinta-feira, 27, e está na unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, informa a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo. A princípio, médicos cogitaram se tratar de uma isquemia vascular ou até mesmo um AVC hemorrágico. Mas os exames divulgados descartaram a hipótese. Ele está na UTI e passa bem.

Ao desmaiar, Eunício foi levado para a Clínica Daher e posteriormente transferido ao Hospital Santa Lúcia. Segundo informações do hospital, o presidente do Senado não necessita de medicamentos.

A Câmara dos Deputados prolongou até a madrugada a votação da reforma trabalhista e Eunício acompanhava a sessão. O governo comemorou os 296 votos que aprovaram o texto base da proposta. Após a finalização da apreciação dos destaques, o texto deve seguir para o Senado.

