O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), não compareceu à reunião desta sexta-feira, 12, no Palácio do Planalto, de balanço de um ano do governo Michel Temer. O 1º vice-presidente da Casa, senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), representa o peemedebista.

O motivo da ausência de Eunício não foi informado.

