Eunício diz que quer votar projetos de microeconomia e segurança antes do recesso

Após descartar votar a reforma da Previdência ainda neste ano no Senado, o presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou nesta quinta-feira, 7, que pretende votar projetos relacionados à microeconomia e à segurança antes do recesso parlamentar. A previsão é de que haja sessões no Senado apenas até a semana que vem.

"Estamos perto do recesso, quero deixar pauta pronta tanto da microeconomia quanto de segurança", disse Eunício.

O presidente do Senado ainda lamentou o número de Medidas Provisórias (MPs) editadas pelo governo que trancam a pauta da Casa. "Se eu tivesse condição, trabalhava 15 horas por dia só aqui no Senado. Temos uma lista de matérias extensas para serem votadas. Tem MPs, temos uma agenda microeconômica que quero dar sequência, temos propostas de segurança também", afirmou.