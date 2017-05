Eunício diz que atividade no Senado continua 'normal' e votações serão mantidas

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou ao Broadcast Político que espera que os trabalhos legislativos ocorram de maneira "normal" na próxima semana, mesmo com a crise no governo Michel Temer. Ele confirmou que a pauta de votações está mantida.

Aliados de Temer tentam mostrar que o governo não está acuado com a delação da JBS nem com o inquérito autorizado contra o presidente pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na prática, porém, o clima é outro. A expectativa nos bastidores é de que as atividades no Senado fiquem paralisadas.

Exemplo disso é que o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), relator da proposta que extingue o foro privilegiado para autoridades, considerado o principal item da pauta da semana que vem, já afirmou que vai obstruir todos os trabalhos legislativos até que o presidente Temer renuncie ao cargo.

Da base aliada, o principal relator da reforma trabalhista, Ricardo Ferraço (PSDB-ES), anunciou que a tramitação da proposta está suspensa. Apesar disso, o líder do governo na Casa, Romero Jucá (PMDB-RR), garante a aliados que o calendário de votações da reforma está mantido e será finalizado em junho.

Veja Também

Comentários