Eunício coloca em votação indicação de Alexandre de Moraes para o STF

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), abriu no final da manhã desta quarta-feira, 22, a sessão do plenário de votação da indicação do ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal (STF). O indicado ao STF pelo presidente Michel Temer teve seu nome aprovado na véspera pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado após uma longa sabatina. Ele recebeu 19 votos a favor e sete contra, em votação secreta.

Para ser apovado, Moraes terá de ter o apoio no plenário de, pelo menos, 41 dos 81 senadores. O indicado não deve acompanhar a sessão desta quarta-feira. Eunício já abriu o placar de votação secreta. Não houve, como é de praxe em votações de indicações, debates.

A sabatina na CCJ transcorreu sem sobressaltos. Os temas mais polêmicos foram trazidos logo no início da sessão pelo relator da indicação, o senador Eduardo Braga (PMDB-AM), que também fez perguntas de internautas. De certa forma, isso esvaziou os questionamentos da oposição, que acabou repetindo as discussões. Ao todo, 32 senadores fizeram perguntas, em sua maioria da base aliada.

