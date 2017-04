Reunião no Senado consolida Frente Parlamentar do Transporte Rodoviário de Cargas

Nesta quarta-feira (19), o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (SETLOG-MS), juntamente com a Confederação Nacional dos Transposte (CNT), NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística­), GTI (Grupo Transportando Ideias), entre outras entidades representativas da categoria, se reúnem no Senado Federal, para retomar os trabalhos da Frente Parlamentar do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC).

Cláudio Cavol, presidente do SETLOG-MS e um dos coordenadores do evento, explica que essa reunião, na qual foram convidados todos os parlamentares do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, tem por objetivo mostrar a mobilização da classe empresarial em buscar soluções, não apenas para os problemas que afligem a categoria, mas para todas as mazelas que atingem a nação neste momento.

Cláudio Cavol

"Não podemos mais admitir que os erros do passado, que hoje comprometem o futuro do País, continuem a se perpetuar na política, na economia e a impactar na vida de todos os brasileiros", explica o presidente.

Segundo ele, a consolidação da Frente Parlamentar do TRC que estava com seus trabalhos parados tem também como objetivo, fiscalizar as políticas públicas, contribuir para as mudanças necessárias e para a retomada econômica.

"Não suportamos mais pagar tantos impostos e assistir a espoliação das riquezas do Brasil de braços cruzados", afirma Cavol.

Após a reunião no Senado, um almoço-palestra na sede da CNT (Confederação Nacional dos Transportes) contará com a participação do Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira onde será tratada a Reforma Trabalhista e a necessidade da modernização da legislação para dar mais segurança jurídica às empresas sem, contudo, retirar direitos adquiridos aos trabalhadores. "O que precisamos é adequar às leis que foram criadas na década de 1940 e que não condizem mais com a realidade, para poder fomentar a criação de novos empregos. Se nada for feito nesse sentido, vamos ter mais empresas quebrando e mais brasileiros engrossando a fila do desemprego", garante o presidente do Setlog-MS.

Nesta terça-feira (18), entidades e empresários do TRC de todo o Brasil se reúnem na sede da CNT para definirem, em conjunto, os temas a serem tratado pela Frente Parlamentar.

Veja Também

Comentários