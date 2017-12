'Eu devo a minha vida pública ao MDB', diz Temer na convenção do partido

Depois de cancelar a sua participação na convenção do PMDB por medo de rachas e vaias, o presidente Michel Temer chegou ao evento e foi recepcionado aos gritos de "Brasil pra frente, Temer presidente" e foi bastante aplaudido. Logo na chegada, Temer recebeu a bênção de um pai de santo e afirmou que havia decidido ir à convenção "para ganhar forças".

Em sua fala, o presidente disse que não foi fácil "pegar um governo do jeito que peguei" e afirmou que "ocupar a Presidência da República pela via constitucional se deve principalmente ao PMDB.". Em outro momento, o presidente disse ainda que devia sua "vida pública ao MDB", em referência à sigla que o partido deve voltar a usar a partir da convenção desta terça-feira, 19. Temer, inclusive, foi ao evento para dar o seu voto em relação as mudanças que o partido quer implementar.

Auxiliares do presidente disseram pela manhã que, após os pedidos na Justiça por parte de alguns diretórios para o cancelamento da convenção, a avaliação era de que a participação de Temer poderia "expor" o presidente a uma guerra partidária.

Apesar disso, após uma conversa com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que foi inclusive encontrar Temer no Palácio do Jaburu, o presidente decidiu ir e ao correligionário repetiu as afirmações que vem fazendo em suas falas oficiais.

O presidente citou novamente que resolveu seguir o conselho do publicitário Nizan Guanaes para aproveitar a sua impopularidade para fazer as reformas necessárias para o País. Temer lembrou que a PEC do teto era chamada de "PEC da morte", disse que a reforma trabalhista já está dando resultado e exaltou mudanças no ensino médio.

O presidente reforçou que o País já voltou a gerar emprego e que "agora tem que caminhar para reforma da Previdência". "Estou tendo a satisfação de fazer um governo reformista", disse.

Na saída do evento, o presidente parou para tirar selfies com os correligionários e, apesar de aparentar estar bem-humorado, não respondeu perguntas dos jornalistas sobre se está bem de saúde. O cancelamento inicial da participação na convenção também gerou, pela manhã, especulações sobre o estado de saúde do presidente - que passou por três cirurgias nos últimos 45 dias.