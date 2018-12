'Etchegoyen é um intelectual que ajudou governo em diversas áreas', diz Temer

O presidente Michel Temer agradeceu nesta segunda-feira, 3, em evento que comemora os 80 anos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) a dedicação do ministro da área, general Sérgio Etchegoyen, ao trabalho na pasta e em demais funções do governo.

"O ministro Etchegoyen é um intelectual e ajudou o governo em diversas medidas, não só de sua área. Eu tive contato diário com ele, que é símbolo do que há de melhor no serviço público brasileiro", afirmou o presidente, em um curto discurso no evento. Temer salientou ainda a recriação do GSI sob sua gestão e que esta "não foi uma decisão difícil".

Por sua vez, Etchegoyen, afirmou que o resultado democrático das eleições traz legitimidade para reformas. "A força moral manifestada de forma avassaladora nas urnas em outubro, traz consigo a legitimidade necessária para perseverarmos nas reformas e superarmos os anacrônicos dogmatismos ideológicos que nos capturaram", disse.

O ministro traçou um panorama histórico da instituição e afirmou que escolheu editorialmente fazê-lo pela via das conquistas positivas. "O grave momento que vivemos sugeriu percorrer o caminho das boas lembranças", disse.

O GSI foi criado em 1938 a partir de um decreto-lei que dividiu a Presidência da República em um gabinete civil e outro militar, que ficou responsável por coordenar os trabalhos do Conselho de Segurança Nacional. O GSI foi extinto em 2015 e recriado por Temer em 2016. O futuro ministro do GSI no governo de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, também acompanhou a cerimônia.