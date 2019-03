Estudantes que produziram larvicida contra a dengue são homenageados pelo Capitão Contar

Mato Grosso do Sul é o terceiro em incidência de dengue no País, sendo classificado como “cenário epidêmico”, conforme o Departamento de Dengue do Ministério da Saúde. Já são 14.060 notificações da doença no Estado, de acordo com dados divulgados no último dia 21 deste mês. Com isso, estudantes do Colégio Militar produziram um projeto de larvicida natural no combate a dengue e foram homenageados pelo deputado estadual Capitão Contar (PSL), na manhã desta terça-feira (26), na ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul).

“Esta doença está fora de controle. Todos nós e principalmente o poder público, deveria fazer campanhas diárias e não só neste período de chuvas, afinal o mosquito sobrevive em um ambiente seco, até a próxima chuva”, lembra o parlamentar, que acrescenta, “por isso acho louvável a preocupação desta geração em ajudar a solucionar essa epidemia”.

Arissa Miguita, Daniel Miguita e Gabriel Maia, com a orientação da professora Camila Suniga, alcançaram a 1ª colocação através da votação popular, realizada em âmbito geral, obtendo 2.900 votos on-line e a 4ª colocação na categoria Ciências da Saúde, na 17ª Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), com o projeto de um larvicida natural produzido a partir do Jatobá-do-Cerrado, capaz de eliminar as larvas do mosquito Aedes Aegyp.

“A feira é um movimento nacional de mostras de projetos com fundamento científico, realizada anualmente, desde 2003, pela USP (Universidade de São Paulo), em diferentes áreas das ciências e engenharia, com o objetivo de estimular o jovem cientista. Parabenizamos o Colégio Militar e todo o corpo docente por estimular pesquisas com desenvolvimento de projetos como esse e aos alunos pela participação e dedicação em aprender. Desejamos ainda mais sucesso nas próximas participações”, frisou o deputado Capitão Contar.