Estrela de feira no Rio, ministro Moro fala em palestra paga fechada

Tratado como estrela na maior feira de segurança e defesa da América Latina, a Laad 2019, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, foi muito assediado pelos stands, com os empresários de olho em possíveis vendas para o governo.

Depois de visitar espaços como a vendedora de armas Glock, Imbel, veículos especiais da Mitsubishi e se encontrar com comandantes do Exército em uma área reservada, Moro seguia para o próximo compromisso quando foi abordado pelo dono da Rhino Telecomunicações, empresa que promete o bloqueio de 100% dos celulares dentro do presídio até um metro no entorno, evitando assim que os celulares das casas perto dos presídios sejam afetadas, como ocorre hoje.

Moro parou ao ser chamado pelo empresário para conhecer o produto, demonstrando interesse, e dando "ok" para o pedido do empresário para procurá-lo posteriormente. Além do bloqueio, a Rhino quer apresentar ao ministro uma rede especial de serviço celular à prova de hackers para ser usado apenas pela polícia.

Após ver os produtos, Moro seguiu para o VIII Seminário de Segurança promovido pela Laad, cuja entrada, segundo uma fonte, custava R$ 1,2 mil e teve a lotação esgotada. O evento foi fechado à imprensa.