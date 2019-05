Estreia hoje Ponto de Vista, novo programa da TV Assembleia 

INTERNACIONAL Fluxo de venezuelanos que entram no Brasil por RR cai em segundo dia de protestos

GERAL Termina hoje prazo para pedir isenção de taxa de inscrição no vestibular da Fatec

ECONOMIA Portaria do Ministério da Justiça disciplina retomada de registros sindicais

ECONOMIA Índice de Commodities do Banco Central sobe 1,53% em abril em relação a março

MULHER Prefeitura assina acordo de cooperação com UFMS para implantação do Observatório da Violência

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados