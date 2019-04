Estou preparado para colocar os pijamas, brinca FHC em palestra

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) brincou em palestra com o economista uruguaio Enrique Iglesias que está "preparado para colocar os pijamas". "Não vou falar muito, contrariamente ao meu costume", disse, no início do evento, que é realizado na Fundação FHC.

Ao fazer uma introdução à palestra de Iglesias, que foi presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) entre 1988 e 2005, FHC disse que o colega tem muito mais conhecimento que ele em relação à economia. "Eu sei que não posso nada", brincou, arrancando risos da plateia.

Na sua fala, FHC destacou as mudanças econômicas e sociais dos últimos anos, com destaque para a integração da Europa, a perda de poder da Rússia e o afastamento dos Estados Unidos da China, que se aproximaram na década de 1980.

"É o começo de outro momento, não digo se pior ou melhor. Mas outro momento", disse o ex-presidente.