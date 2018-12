'Estamos apostando no habeas corpus que está no Supremo', diz Gleisi

A senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que seu partido está confiante de que Lula será solto antes do Natal por meio de um habeas corpus que está transitando no Supremo Tribunal Federal. "Estamos apostando em um habeas corpus que está no Supremo, que pede a liberdade do presidente Lula. Entendemos que Lula é inocente, não oferece nenhum risco à sociedade para estar em uma prisão em segundo grau. E achamos que o Supremo tem se mostrado recentemente com posições mais garantistas", disse a senadora, em entrevista ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), após a Conferência Internacional em Defesa da Democracia, realizada pela Fundação Perseu Abramo e o PT, em São Paulo, nesta segunda-feira, 10.

Mais cedo, durante mesa no evento, a senadora também havia afirmado que tem esperança de Lula ser solto antes do Natal.

Na ocasião, entretanto, Gleisi não deixou claro se isso ocorreria por um habeas corpus ou se o partido apostaria numa prisão domiciliar do ex-presidente.

Presidência da Câmara

A presidente do PT afirmou também nesta segunda-feira que o partido ainda não definiu o nome que irá apoiar para a presidência da Câmara dos Deputados. "Não, ainda não (temos um nome). Estamos discutindo. Vai ter reunião nessa semana da bancada. Tem muita conversa ainda a ser feita", afirmou a senadora, em entrevista ao Broadcast Político.

A eleição pela presidência da Casa tem gerado disputas entre as diversas correntes na Câmara. A dúvida principal é qual nome o PSL, do presidente eleito, Jair Bolsonaro, vai apoiar.