Estado do Rio quita salários de março de 208 mil servidores e pensionistas

O governo do Rio quitará nesta sexta-feira, 12, os salários de 208 mil servidores ativos, inativos e pensionistas que não tinham recebido seus vencimentos de março até ontem. Ao todo, as contas desses funcionários receberão o valor líquido de R$ 574 milhões.

Receberão nesta sexta-feira os salários integrais de abril dos servidores ativos da educação e do Degase, além de todos os ativos, inativos e pensionistas da segurança. Serão beneficiados policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e funcionários das secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados. Essa operação custará R$ 915 milhões. O dinheiro sairá do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Tesouro.

O governo informou que os pagamentos serão possíveis porque a arrecadação de receitas veio acima do previsto. Os vencimentos serão depositados ao longo do dia.

