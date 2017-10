Estado do Rio pagará mais uma parcela dos salários de agosto na sexta-feira

O Estado do Rio de Janeiro pagará mais uma parcela dos salários atrasados de agosto, mas terminará a primeira semana de outubro sem quitar totalmente a folha dos servidores públicos. A parcela a ser paga na sexta-feira, 6, de R$ 100 milhões, pagará os salários de 32.838 servidores ativos, inativos e pensionistas, de todas as categorias. Com isso, a folha de agosto estará paga para 91,7% do funcionalismo, informou nesta quarta-feira, 4, em nota, a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento.

Na parcela a ser paga na sexta-feira, serão contemplados os servidores que recebem vencimento líquido de até R$ 3.332,72. "Também serão quitados integralmente os vencimentos de agosto para os servidores ativos da Secretaria de Cultura, incluindo os servidores da Funarj, Theatro Municipal e Fundação Museu da Imagem e do Som", diz a nota da Secretaria de Fazenda.

Ainda conforme a nota, os vencimentos de agosto ficarão pendentes para 38.607 servidores ativos, inativos e pensionistas. O valor dessa parcela da folha de agosto soma R$ 271,2 milhões.

