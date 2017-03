Estado do Rio pagará mais R$ 6 milhões em horas extras no dia 7

Após pagar, na quinta-feira, 2, R$ 3 milhões em horas extras atrasadas devidas a policiais civis, o Estado do Rio anunciou nesta sexta-feira, 3, que pagará mais R$ 6 milhões na próxima terça-feira, dia 7. O novo pagamento se refere a horas extras devidas para policiais civis (pelo trabalho adicional de julho do ano passado), para agentes penitenciários (por agosto e setembro) e para bombeiros (por julho e agosto).

Às vésperas do carnaval, o governo fluminense anunciou que quitaria os atrasados pelas horas extras de agosto e setembro de policiais militares (R$ 13 milhões) e de agosto de policiais civis (R$ 3 milhões). Este último pagamento foi feito na última quinta-feira, dia 2.

Todos os valores se referem ao Regime Adicional de Serviço (RAS), adicional por hora extra que, na prática, servia como um incentivo para os policiais trabalharem mais e, dessa forma, ampliar o policiamento nas ruas.

O atraso no pagamento do RAS, sobretudo o referente às horas extras durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano passado, é fator de insatisfação dos policiais do Rio. Desde que se agravou a crise fiscal do Estado, na virada de 2015 para 2016, o governo deixou de pagar ou atrasou o RAS. Assim, muitos policiais pararam de fazer hora extra, mas, nos eventos esportivos do ano passado, eles foram convocados obrigatoriamente.

Para a próxima sexta-feira, dia 10, está previsto também o pagamento da segunda de seis parcelas dos salários de janeiro da parte dos servidores públicos que ainda não receberam. O cronograma de parcelamento foi alterado no último dia 22, após R$ 220 milhões terem sido bloqueados nas contas do Estado do Rio, por conta de atrasos nos pagamentos de dívidas com a União ou garantidas pela União. Inicialmente, os salários atrasados seriam pagos até 15 de março. O cronograma foi estendido até 22 de março.

O governo fluminense já anunciou que, para o cronograma ser cumprido, é preciso que não haja novos bloqueios. A Secretaria estadual de Fazenda informou que não houve bloqueio nem na quinta nem nesta sexta-feira.

