Estado do Rio paga hoje salários de maio e junho; folha de julho será paga amanhã

O governo do Estado do Rio de Janeiro quita nesta segunda-feira, 14, todos os salários atrasados do funcionalismo público referentes a maio e junho. Os valores devidos serão pagos aos servidores ativos, inativos e pensionistas.

Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, ainda serão quitados nesta terça-feira, 15, os vencimentos de julho, para todo o funcionalismo e pensionistas. O valor total a ser depositado pelo Estado nos dois dias de pagamentos totalizará R$ 1,84 bilhão. O montante inclui os 50% restantes dos salários de julho da área de Segurança, que estão sendo pagos hoje.

Os depósitos estavam previstos para ocorrer na próxima sexta-feira, 18, mas foram antecipados. O banco Bradesco, vencedor da licitação de administração da folha de pagamento do funcionalismo, teria cinco dias úteis para depositar R$ 1,3 bilhão como pagamento pela exclusividade do serviço.

Os valores pendentes de maio e junho somam R$ 836,7 milhões, enquanto os de julho totalizam R$ 620 milhões, além dos R$ 383,18 milhões referentes aos 50% restantes do pagamento de julho dos ativos, inativos e aposentados da Segurança - Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Administração Penitenciária e órgãos vinculados. A primeira parcela dos salários desse grupo foi paga antecipadamente pela Secretaria de Fazenda na última sexta-feira, 11, quando também foi quitado o pagamento de julho dos servidores ativos da Educação e Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

Segundo a secretaria, os pagamentos seriam realizados ao longo do dia, mesmo após o fim do expediente bancário.

