Estado atende Renato Câmara e escola de Sidrolândia receberá reforma orçada em R$ 300 mil

Deputado Renato Câmara durante recente visita a Escola Vespasiano Martins - (Foto: Divulgação)

Um antigo sonho da comunidade da Escola Estadual Vespasiano Martins, localizada no distrito de Quebra Coco em Sidrolândia, vai se tornar realidade. A escola será beneficiada com investimentos de mais de R$ 300 mil do governo do Estado para a reforma das instalações físicas da instituição de ensino.

O extrato do contrato firmado pelo governo do Estado e a Empresa Tercam Construções Eireli ME, que será responsável pela execução das obras, foi publicado na edição de terça-feira (19) do Diário Oficial do Estado. No total, será investido R$ 306.244,59 na reforma da Escola. O período de execução da obra será de 180 dias. A previsão da SED (Secretaria Estadual de Educação) é de que às obras sejam iniciadas nas próximas semanas.

A revitalização da escola, que inclui melhorias na sala de tecnologia, na cobertura da quadra de esportes e pequenos reparos em outras dependências melhorias na parte elétrica e hidráulica, é uma luta do deputado estadual Renato Câmara (MDB). Atendendo ao pedido da comunidade escolar, o deputado realizou em fevereiro deste ano uma visita à escola. Acompanhado do vereador Professor Tadeu e do vice-prefeito de Sidolândia Wellison Muchoutti, o deputado conheceu às instalações e constatou a necessidade emergencial de melhorias no prédio.

Desde então, Renato tem realizado gestões junto ao governo do Estado, para viabilizar recursos para a revitalização da escola. Neste período, o deputado realizou diversas indicações solicitando a execução dos serviços e articulando reuniões junto a SED, inclusive com a secretária Maria Cecília Amêndola da Motta, objetivando a inclusão da escola no cronograma de investimentos do Estado.

"Para nós é uma grande felicidade ver que essa importante demanda da comunidade da Escola Vespasiano Martins e de agentes políticos de Sidrolândia está se concretizando. Sabemos da luta da comunidade escolar para viabilizar essa reforma. Fico extremamente satisfeito por ter colaborado, através do nosso mandato, da realização desta importante conquista. O distrito de Quebra Coco pode se orgulhar porque em breve terá à disposição uma escola novinha e em plenas condições de oferecer mais conforto e comodidade a seus usuários", destacou Renato Câmara.

A Escola Vespasiano Martins é a segunda instituição de ensino de Sidrolândia beneficiada pela atuação do deputado. No ano passado, Renato Câmara viabilizou, junto ao Estado, a pintura interna e externa da Escola Estadual Sidrônio Antunes de Andrade.