'Esta semana teremos outros retratos', diz Ciro sobre pesquisa Ibope

Por meio de sua assessoria de imprensa, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, resumiu em apenas duas linhas sua análise da nova pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, divulgada nesta segunda-feira, 24. O levantamento mostra que, com 28% das intenções de voto, o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, manteve-se estável na liderança, seguido de Fernando Haddad (PT), com 22%, e Ciro, na terceira posição, com outros 11%.

"As pesquisas são retratos do momento e as eleições são um filme. Esta semana teremos outros retratos", respondeu Ciro. O candidato do PDT continua com o mesmo índice do dia 18 de setembro, quando já aparecia com os mesmos 11%. Nas últimas semanas, questionado sobre sua estagnação, o candidato do PDT tem dito que os institutos de pesquisa de intenção de voto "não têm credibilidade" porque "vendem" as pesquisas para "desanimar o povo".