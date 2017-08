"Está na hora da verdadeira política voltar”, diz Simone Tebet sobre crise

A senadora Simone Tebet foi à tribuna do Senado nesta quinta-feira (3) para propor um grande pacto nacional para ajudar o País a superar a crise ética, moral, social e econômica.

Ela disse que, em seu contato com a população de Mato Grosso do Sul, percebeu a perplexidade, indignação, a desesperança e a cobrança por saídas para o País. “A sensação que me acometeu é a de que estamos todos no limbo, no limbo que presencio nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, no Executivo federal, estadual e municipal. Na verdade, a própria democracia”, lamentou.

A senadora disse que a crise é política e que o grande papel do Senado, neste momento, é ajudar a promover a Reforma Política realmente ansiada pela população.

Ela citou fatos desde a época do Império para ressaltar o papel do Senado ao longo da história brasileira.

