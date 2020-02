"Esse entendimento entre os poderes significa estabilidade", afirma vereador João Rocha em Sessão Inaugural

Rocha destacou que apesar de ano político, os trabalhos na Câmara seguirão normalmente - Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha, voltou a destacar a importância da união entre os três poderes para recolocar Campo Grande no rumo do desenvolvimento. Ele discursou, esta manhã, durante a Sessão Inaugural que abriu oficialmente os trabalhos da 10ª Legislatura. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre eles, o prefeito da Capital Marcos Trad.

“Essa cidade passou e está passando pelas mãos de vossa excelência, junto com sua equipe de trabalho, e que nesta Casa, juntamente com os vereadores, tem cuidado dessa cidade como cuida da sua casa. Por isso estamos aqui, recebendo com prestígio as autoridades que estão compondo a mesa. Porque hoje fazemos parte de um grupo de homens e mulheres que exercem uma função, um cargo político, eletivo, para cumprir com nossas obrigações. E essa é nossa obrigação, nossa responsabilidade”, discursou Rocha.

Além do prefeito, a solenidade ainda contou com a presença do defensor público-geral de Mato Grosso do Sul, Fabio Rogerio Rombi, do secretário especial de Governo, Carlos Alberto de Assis, que representou o governador Reinaldo Azambuja, do conselheiro do Tribunal de Contas, Waldir Neves, que falou representando o presidente Iran Coelho das Neves, além de vários secretários municipais e lideranças comunitárias.

"Esse entendimento entre os poderes significa estabilidade, que é o que o povo pede. Estabilidade leva ao desenvolvimento, ao crescimento, a qualidade de vida, ao respeito. Este é um ano difícil, um ano onde vamos enfrentar as urnas. Mas, enfrentar as urnas, é receber o povo democraticamente", seguiu o presidente da Casa.

Por fim, João Rocha destacou que mesmo sendo um ano político, os trabalhos na Câmara, seguirão normalmente. "Mas não nos furtaremos em estar aqui nos dedicando a cumprir com as nossas obrigações e o povo que é soberano vai fazer sua avaliação. Espero que até dezembro, possamos cumprir com nossas obrigações, fazendo o melhor para nossa cidade e que os próximos sejam abençoados por Deus“, finalizou.