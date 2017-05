“Esporte, Cultura e Lazer são caminhos para evitar a criminalidade”, afirma Delegado Wellington

Na manhã de hoje o Vereador Delegado Wellington esteve com o Ministro do Esporte, Leonardo Picciani, onde destacou a importância de desenvolver políticas públicas voltadas ao incentivo do Esporte, Lazer e Cultura, no período contra turno escolar como forma de evitar que adolescentes e jovens entrem na marginalidade.

“No cenário de criminalidade atual trabalhar com a valorização do esporte é extremamente importante. Ele irá funcionar como mecanismo para tirar o jovem marginalizado das ruas, inibindo o uso das drogas e fazer com que eles tenham um futuro melhor”, destaca o vereador.

Para o parlamentar o Sistema de Esporte, Lazer e Cultura, proposto durante Seminário realizado pela FUNESP, na Câmara Municipal, está integrado ao Plano de Segurança Pública.“Nosso Plano Municipal de Segurança versa exatamente sobre essas questões em que você precisa oportunizar os jovens e adolescentes para que eles não fiquem na ociosidade”, argumenta.

Paralelo ao evento, o parlamentar visitou, juntamente com o Ministro Picciani, o Parque Ayrton Sena, onde constatou o total abandono do local que poderia servir toda a população de Campo Grande como alternativa de práticas desportivas para atrelar à segurança e à prevenção da criminalidade.

O Ministro Leonardo Picciani afirmou que, “o esporte é um fator de inclusão social, de educação, de oportunidade de lazer importantíssimo para o desenvolvimento humano, e principalmente como forma de combate à marginalidade. É uma ferramenta importante para evitar esse mal que assola o país, que é a violência”, ressalta.

Para finalizar o Vereador destacou que todas as áreas devem trabalhar juntas, de forma horizontalizada para evitar a vulnerabilidade de jovens ao crime. “Nós apoiamos esse Projeto, todos juntos a favor de Campo Grande, sempre com o compromisso em Proteger o Povo e Servir a Lei”.

