Esplanada dos Ministérios em Brasília é palco de carreata pró-Bolsonaro

Manifestantes fazem carreata de apoio ao presidente Jair Bolsonaro - (Foto: Arquivo)

A Esplanada dos Ministérios está com todas as seis faixas que levam à Praça dos Três Poderes ocupadas neste momento por uma carreata de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A manifestação, que já estava marcada e tem a participação de Youtubers pró-governo, também reúne apoiadores em frente ao Palácio do Planalto e a expectativa é de que o presidente participe do ato.

Diferente de outras manifestações ocorridas nos últimos finais de semana, o esquema de segurança desta vez está mais reforçado e os manifestantes não conseguirão ficar na grade de frente ao Palácio do Planalto, onde normalmente têm tido contato mais próximo com Bolsonaro nos últimos atos. Os participantes do protesto estão na grade que fica na Praça dos Três Poderes, mais distante do Planalto.

O presidente ainda está no Alvorada e dois helicópteros estão pousados no gramado em frente ao Palácio. Não há confirmação oficial se ele participará da manifestação e se irá de helicóptero.