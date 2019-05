'Espero que ele possa se apresentar até amanhã', diz advogado de Temer

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS Com parcerias, canal aberto da ALMS terá programas da PGE e da Câmara Municipal

ECONOMIA PPI vai incluir as estatais de transporte público urbano CBTU e Trensurb

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados